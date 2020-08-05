قرعة علنية لتسليم منازل الإسكان البديل لمتضرري السيول برأس سدر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عن إجراء قرعة علنية لتوزيع منازل الإسكان البديل لمتضرري السيول بمنطقة السادات.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن القرعة ستجرى لجميع المستحقين من المواطنين الذين أنهوا كافة الإجراءات الخاصة باستلام المنزل.

وأكد رئيس المدينة أن القرعة ستجرى يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، بقاعة المجلس المحلي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.