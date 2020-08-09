منح لدراسة البكالوريوس بمدينة زويل في العام الدراسي الجديد

تقدم جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل عددًا محدودًا من المنح الدراسية الجزئية / الكاملة للطلاب المقبولين بالكامل الذين يستوفون الشروط التالية:

- للطلاب الجدد: حصل على شهادة الثانوية العامة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من القبول.

- للطلاب المحولين: حصل على شهادة الثانوية العامة لمدة لا تزيد على عامين من القبول.

- إثبات الحالة الاجتماعية (الأهلية المالية).

الشهادات المطلوبة

- 90% للثانوية المصرية والثانوية الأزهرية والثانوية العربية وشهادة Abitur والبكالوريا الدولية وشهادة الثانوية الكندية وشهادات أخرى معادلة.

- 90% للدبلومة الأمريكية 90% لـCNISE.

- 90% لامتحان IGCSE و90% لشهادة البكالوريا الفرنسية (Moyenne 17/20).

- 80% لشهادة المدرسة الثانوية STEM.

المستندات المطلوبة

- شهادة الثانوية العامة المتاحة أو بيان الدرجات.

- شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية أو نسخة من جواز السفر (يجب على الطلاب الذكور إرفاق بطاقة الهوية الوطنية).

- إثبات إتقان اللغة الإنجليزية إذا كان متاحًا (درجات اختبار IELTS-Academic أو TOEFL-IBT).

- صورة بحجم جواز السفر مع خلفية بيضاء.

- كشف درجات جامعي في حالة التخرج من الثانوية العامة بعام سابق.

طريقة التقديم للمنحة

1. يستمر تقديم الطلب عبر الإنترنت حتى 20 أغسطس 2020.

بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت، يجب على مُقدِّم الطلب التحقق من بريده الإلكتروني على الفور للضغط على رابط التأكيد، ثم سيحصل مُقدِّم الطلب على رقم ID خاص باستمارة الطلب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل.

دفع رسوم امتحان التقديم، وإرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا إلى البريد الإلكتروني. admission@zewailcity.edu.eg، مع وضع رقم ID الخاص بك في عنوان البريد الإلكتروني (subject).

2. سيتم إرسال موعد ووقت وتفاصيل اختبار القبول في مدينة زويل إلى بريدك الإلكتروني بعد فترة وجيزة

للحصول على معلومات حول اختبارات مدينة زويل، يرجى التحقق من الروابط التالية:

امتحان القبول / اختبار إتقان اللغة الإنجليزية.

3. إرسال أحد امتحانات اللغة الإنجليزية التالية:

TOEFL –IBT.

IELTS الأكاديمي.

اختبار إتقان اللغة الإنجليزية بمدينة زويل (تواصل مع مكتب القبول-admission)

4. اجتياز المقابلة الشخصية، وسوف تقيس ثلاثة جوانب رئيسية:

- الدافع والشغف للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل.

- الاستقرار العاطفي.

- مهارات التواصل والثقة بالنفس.

- المهارات اللغوية ليست جزءًا من مقاييس تقييم المقابلة.