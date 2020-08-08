تاجر سيارات مستعملة: انتعاشة محدودة بالسوق

قال خالد الأمير، صاحب معرض سيارات مستعملة، إن سوق السيارات المستعملة حدثت به انتعاشة ولكن محدودة للغاية بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، لافتا إلى أن العام الماضي كانت الأسواق تنتعش بسبب دخول الصيف وعودة العاملين بالخارج التي أدت إلى التأثير السلبي في بيع وتأجير السيارات بسبب القرارات الاحترازية لعدد كبيرمن الدول وعلى رأسها السعودية والكويت وزيادة المخزون ودخول الموديلات الجديدة.

وأضاف لـ"الوطن" أن أسواق السيارات المستعملة تغلبت على قرارات الحظر من التداول العادي إلى التداول الإلكتروني من خلال فيسبوك وجروبات الواتس للإعلان عن بيع السيارات أو المواقع المتخصصة البيع، لافتا إلى أن عدد كبير من أصحاب المعارض بسوق السيارات أغلقت تماما لارتفاع التكاليف والايجارات، مشيرا إلى عدد كبير من الزبائن أرجأ الشراء تمهيدا لاستقرار الأوضاع وأملا في التخفيض.