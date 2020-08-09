كيف تتجنب مخاطر الحرائق بعد حادثي مدينة نصر والدائري؟

خلال الساعات الماضية، اندلع حريقان في منطقتين مختلفتين، الأولى حريق مدينة نصر، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في شارع مصطفى النحاس وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق في مخلفات بمنطقة التبة في مصطفى النحاس بمدينة نصر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

أما الحادث الثاني فكان خاصا بالدائري، حيث شهد طريق دائري المعادي، حادث تصادم مروّع ما أدى إلى انفجار سيارتين، وبينت التحريات، أنَّ حادث تصادم وقع بين سيارتين، ما أدى إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب.

فكيف يمكن التعامل مع هذه الأنواع من الحرائق، تستعرض "الوطن" .. كيف تتجنب مخاطر الاحتراق واشتعال النيران، وفقًا لموقع "redcross"..

خطوات التعامل مع الحرائق

أولى تلك الخطوات هي الحفاظ على هدوئك، فالانفعال الشديد لن يساعدك ولن يساعد من حولك على حل المشكلة.

الخطوة الثانية.. الاتصال بخدمات الإطفاء والإنقاذ 102 في أسرع وقت.

استخدام طفايات الحرائق لإخماد النار بشكل سريع، أو من خلال أشياء أخرى، مثل حنفية الحرائق، قماش مبلول".

إذا كان الحريق داخل وحدة سكنية "شقة" فتجنب وضع الماء على الأجهزة الكهربائية، لأنها قد تساهم في زيادة انتشار الحريق.

في حال عدم قدرتك على السيطرة على الحريق، ابتعد قدر الإمكان عن المكان، وأعلم الجيران لإخلاء المكان.

إذا كان الحريق بخارج المنزل، وتخشى من الدخان، فيجب إغلاق الشباك، ووضع قطعة قماش مبللة، وإحاطة النافذة بها، لتقليل تأثير الدخان.