عاجل.. القصة الكاملة لـ"حريق قويسنا".. استمر ساعتين

واقعة أثارت حالة من الخوف بين كل من شاهدها، حيث أصيب سكان منطقة كفور الرمل خلف مدرسة مياه الشرب، بمركز قويسنا، بحالة من الذهول بعد اشتعال النيران في مخزن تابع لمصنع كارتون وارتفاع ألسنة اللهب مما أثار حالة من الفزع من كل من شاهد الحريق.

قوات الحماية المدنية انتقلت علي الفور إلى مكان الواقعة ودفعت بعدد 8 سيارت إطفاء من قويسنا والباجور وبركة السبع، واستطاعت السيطرة علي الحريق والذي استمر ساعتين حيث إن مساحة المخزن تقدر بـ 1000متر وبه حوالي 173 لفة بكر كرتون.

وانتقل سريعا إلي مكان الحريق، خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، واللواء احمد فتحي مدير المنطقة الصناعية بقويسنا، واللواء فوزي عبدربه مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة قويسنا، للإطلاع علي الموقف والوقوف علي آخر تطورات الحريق.

اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد بالسيطرة علي حريق هائل علي مساحة 1000 متر وبه حوالي 173 لفة بكر كرتون خلف مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل، وتم الدفع بإجمالي عدد 8 سيارات إطفاء من قويسنا وبركة السبع والباجور للسيطرة علي الحريق.

لم يسجل في الحريق أي حالات وفاة أو إصابة، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.