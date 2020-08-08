صور.. مرشح لـ "الشيوخ" يخرق الصمت الانتخابي في قنا

اخترق أحد المرشحين على المقاعد الفردية الثلاثة في محافظة قنا، الصمت الانتخابي، بحضور مؤتمر جماهيرية نظمه أهالي قرية الفحيرة بمركز دشنا.وحضر، المرشح، سيد فؤاد، عن حزب حماة الوطن، المؤتمر بعد الساعة 12 مساء اليوم السبت وهو موعد بدء الصمت الانتخابي، وهذا يعد خرق للصمت.

وقال سيد عبدالحي، أحد أبناء قرية الفحيرة، أن الأهالي هم من نظموا المؤتمر الانتخابي الذين دعوا النائب والذي جبر خاطرهم، لأن أهل المرشح له صلة قرابة العائلات القرية.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذي يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.