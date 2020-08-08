محافظ القليوبية يناشد المواطنين الخروج للتصويت في انتخابات الشيوخ

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، السبت جولاته بالمرور على مقار ولجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمدارس المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعضاء العملية الانتخابية من المستشارين والمنظمين، والتي ستنطلق يومي 11 و12 أغسطس الجاري. وبدأت الجولة بمدينة شبين القناطر حيث تفقد المحافظ مدرسة مجمع الجعافرة ومدرسة المريج الابتدائية والاعدادية بالمريج .

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة الخانكة بمدرسة أبو بكر الصديق، ومدرسة الناصر صلاح الدين ومدرسة فاطمة الزهراء بقرية أبو زعبل، ومدرسة الشمس الرسمية للغات ومدرسة الشهيد محمد حمدي عبد الحميد ومدرسة الخانكة الابتدائية بنين، ومدرسة مصر الحديثة تعليم أساسي بنات بمدينة الخانكة.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ مجمع مدارس اسكو وهي مدرسة قاسم أمين ومدرسة صفية زغلول ومدرسة محمود كعيب ومدرسة محمد فريد ومدرسة التربية الفكرية وحي غرب شبرا الخيمة تفقد المحافظ مدرسة شبرا الثانوية بنات ومدرسة شبرا البلد التجريبية بشبرا البلد، ومدرسة عمر بن الخطاب الثانويه بنات ومدرسة الناصر الابتدائية.

وقدر خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة والدكتور عثمان شعلان رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بها عدد 532 مركز انتخابي و689 لجنة فرعية على أعلى مستوى موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة المقرات الانتخابية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

يذكر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والتى من بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الانتخابية.

ويناشد الهجان جموع المواطنين بالنزول والمشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم، والإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، لتعزيز دور مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.