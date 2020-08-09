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القاهرة تحدد 15 إجراء قبل انطلاق انتخابات الشيوخ: منع الاحتفالات أمام اللجان

كتب:

وائل فايز
06:05 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء وكل قيادات المحافظة المعنيين، بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة لمتابعة اللمسات النهائية للانتخابات وتجهيز 635 لجنة على مستوى المحافظة لاستقبال الناخبين المشاركين فى الانتخابات المقرر إجرائها يومى 11 و12 أغسطس الجارى.

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، لـ"الوطن" إن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين كل مديريات المحافظة والأحياء ومديرية الأمن ومتابعة مستمرة من محافظ القاهرة لتجهيز اللجان لاستقبال الناخبين خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى وجود عدة نقاط يتم التركيز عليها بشأن إعداد اللجان للانتخابات وهى كالتالى:

- رفع كفاءة اللجان من أعمال تطهير.

-تنظيف وتجميل محيط اللجان وإزالة أى تراكمات قمامة.

- التأكد من إنارة اللجان ومحيطها والشوارع المؤدية إليها.

- مراجعة جميع المدارس وجاهزيتها من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء.

- التنسيق مع الحي وشركة الكهرباء لتوفير مولدات كهرباء في اللجان العامة.

- توفير كرسى متحرك لكبار السن.

- التعاون مع الحماية المدنية للتاكد من جاهزية طفايات الحريق -توفير مياه صالحة للشرب.

- تجهيز أماكن انتظار الناخبين في أماكن متباعدة

- التزام كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- توفير حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق.

- تجهيز حجرة مبيت لقوات التأمين.

- منع أى تظاهرات احتفالية أمام اللجان.

- عدم الإدلاء باي تصريحات من قبل قيادات المحافظة لوسائل الإعلام بكافة أشكالها.

- عدم توجيه العاملين لتأييد شخص معين.

- عدم السماح بأى دعاية امام اللجان.

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