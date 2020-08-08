مسافات آمنة بين الناخبين أمام لجان الاقتراع وسيارة إسعاف في كل مجمع انتخابي

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة عّينت موظف داخل كل لجنة، مهمته الكشف على الناخب، والتعرف على هويته، إذا التبس الأمر عليهم داخل اللجنة، بسبب ارتداء الناخبين الكمامة، ويقوم هذا الموظف، بالتأكد من هوية الناخب وشخصيته، من خلال صورته الثابتة في بطاقة الرقم القومي.

وأضاف "لاشين"، خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية"، أن الهيئة قامت بعمل صفوف آمنة ومسافات آمنة، بين الناخبين أمام لجان الاقتراع، كما أن الهيئة من جانبها قامت بتعيين موظف مختص يقوم بتنسيق الطابور أمام اللجان، كما تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بتحضير سيارة إسعاف في كل مجمع انتخابي أو أكثر.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن تلك السيارات الإسعاف، ستكون مزودة بأطقم جاهزة لأي حالة طبية تحدث في الحال، سواء كان ناخب أو مرشح، كما أن الهيئة من جانبها اتفقت مع كل الوزراء والمصالح المعنية، على كل الإجراءات إيام الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يتم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية كاملة، حفاظًا على جميع أطراف العملية الانتخابية.