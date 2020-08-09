بنك القاهرة يعقد شراكة حصرية مع "Cashless Plus" لسداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا

عقد بنك القاهرة شراكة حصرية مع شركة «Cashless Plus» المتخصصة فى خدمات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبموجب تلك الشراكة ينفرد البنك بالوجود الحصرى داخل الوحدات المرورية بالتعاون مع الشركة وإتاحة بطاقة «ميزة» القاهرة OPLUS بهدف تخفيف العبء على المواطنين فى سداد مدفوعاتهم المالية الحكومية والمرورية، ومنها دفع رسوم المخالفات ورخص القيادة والمركبات وتفعيل التحصيل الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى عن طريق مندوبى الشركة، إلى جانب ما تقدمه البطاقة من مزايا استخدامها فى عمليات التسوق الإلكترونى ودفع المشتريات بطريقة آمنة وسهلة.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن توقيع تلك الاتفاقية يأتى تماشياً مع سياسات وتوجهات الدولة للتوسع فى قنوات الدفع الإلكترونية، مشيراً إلى أنه تم إصدار البطاقة بهدف التيسير على العملاء فى إجراء المعاملات المالية وخاصة خدمات الدفع الحكومية والمرورية، وذلك فى ضوء قرار وزارة المالية باستخدام الوسائل الإلكترونية فى دفع رسوم الخدمات الحكومية مما يسهم فى تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالى والتحول للمجتمع الرقمى اللانقدى كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. وتابع «فايد» أن بطاقة «القاهرة OPLUS» تتمتع بالعديد من المزايا أبرزها تفعيل وتغذية البطاقة لحظياً فى أماكن وجود منافذ ومندوبى الشركة، مع إمكانية استخدامها فى عمليات التسوق لدى كل المنافذ التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب إمكانية استخدام البطاقة للقيام بعمليات التسوق عبر الإنترنت محلياً بشكل آمن وسريع، وإرسال رسائل نصية فى الحال على المعاملات التى تتم باستخدام البطاقة.

وفى نفس السياق، أشار حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن إصدار البطاقة يعد استكمالاً لدور بنك القاهرة فى مجال خدمات الدفع الإلكترونية، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء أبرزها خدمات الإنترنت والموبايل البنكى للشركات والأفراد، ومحفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وخدمات الدفع الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، وغيرها من الخدمات المصرفية الإلكترونية التى يطرحها البنك لتلبية احتياجات عملائه.

ومن جانبه، أعرب هشام السيد رئيس مجلس إدارة «Cashless Plus» عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة مصرفية بحجم «بنك القاهرة»، موضحاً أن هدف الشراكة مع بنك القاهرة تعزيز استخدام واعتماد المواطن المصرى على بطاقة ميزة للتوسع فى السداد الإلكترونى للمدفوعات سواء الرسوم الحكومية أو المشتريات.

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء الحصول على بطاقة «القاهرة OPLUS» ببطاقة الرقم القومى الخاصة، عن طريق منافذ شركة «Cashless Plus» الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن تغذية بطاقة «القاهرة OPLUS» من خلال ماكينات الصراف الآلى لبنك القاهرة التى تقبل الإيداع، أو من خلال التحويل من الحساب الشخصى ببنك القاهرة ببطاقة الخصم المباشر إلى بطاقة «القاهرة OPLUS»، أو من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.