مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الإقليمي

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها اتجاه محافظة الشرقية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمي دائرة مركز بنها.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بنقل من الخلف ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين من ركاب الميكروباص وجاري نقل الجثث إلى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ضحايا الحادث من متوفيين ومصابين تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق توجيهات النيابة العامة.

وأكد شهود عيان، أن السيارة خرجت من موقف الباجور وكانت تحمل عددا من العمال اللذين كانوا يتنقلون للوصول إلى محل عملهم خارج المحافظة، ولقوا مصرعهم جميعا.