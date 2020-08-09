نائب محافظ أسوان يتفقد مقرات انتخابات مجلس الشيوخ

تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الأحد، مقرات اللجان التي ستجرى بها انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث رافقه رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات التنفيذية التابعة لها هذه اللجان البالغ عددها 255 لجنة فرعية و 8 لجان عامة، وذلك قبل يومين من إنطلاق ماراثون الانتخابات.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة إستكمال كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها أكثر من مرة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ، 12 مرشحًا بمحافظة أسوان على مقعدين فردي، هم: مجدى حسيبو، من مدينة إدفو، ومحمد الأنور سليمان، من مدينة دراو، وهما مرشحي حزب مستقبل وطن، وحسن أمين محمد الشقطي، من مدينة إدفو، مرشح حزب المؤتمر، وناصر مصطفى حسين عطاي، من مدينة أسوان مرشح حزب الجيل الديمقراطي.

أما المرشحون المستقلون فهم: ياسر عبد الحميد عوض، من مدينة إدفو، ومنصور محمد منصور السلواوي، من مدينة دراو، وجرجس أميل طباب، من مدينة أسوان، ومحمود كامل السايح، من مدينة أسوان، والحسينى أحمد إبراهيم، من مدينة أسوان، وعبد الفتاح عبيدان قاسم، من مركز إدفو، ومحمد بدرى ضوى معوض، من مركز إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي، من مدينة أسوان.