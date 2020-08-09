محافظ أسوان يطالب الأهالي بالمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

طالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأهالى بالمشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء، والحرص على الإدلاء بأصواتهم لإختيار المرشح الذى سيمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة.

وطمأن محافظ أسوان الناخبين بأنه تم توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بسهولة تامة، وأنه تم تجهيز 255 لجنة فرعية و 8 لجان عامة، حيث روعى وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ، 12 مرشحًا بمحافظة أسوان على مقعدين فردي، هم: مجدى حسيبو، من مدينة إدفو، ومحمد الأنور سليمان، من مدينة دراو، وهما مرشحي حزب مستقبل وطن، وحسن أمين محمد الشقطي، من مدينة إدفو، مرشح حزب المؤتمر، وناصر مصطفى حسين عطاي، من مدينة أسوان مرشح حزب الجيل الديمقراطي.

أما المرشحون المستقلون فهم: ياسر عبد الحميد عوض، من مدينة إدفو، ومنصور محمد منصور السلواوي، من مدينة دراو، وجرجس أميل طباب، من مدينة أسوان، ومحمود كامل السايح، من مدينة أسوان، والحسينى أحمد إبراهيم، من مدينة أسوان، وعبد الفتاح عبيدان قاسم، من مركز إدفو، ومحمد بدرى ضوى معوض، من مركز إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي، من مدينة أسوان.