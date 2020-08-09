عاجل.. حريق قرب موقع للجيش اللبناني بمدينة صيدا (فيديو)

اندلع حريق كبير في مدينة "صيدا" بلبنان قرب مركز للجيش اللبناني، وفقًا لما ذكرته قناة "إل بي سي نيوز" اللبنانية.

وتحاول سيارات الإطفاء وعناصر الجيش السيطرة على الحريق.

يأتي هذا في وقت يعاني لبنان تداعيات كارثة مرفأ بيروت الذي انفجر مخلفًا نحو 200 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح.

ونشب حريق هائل، في جبل مشغرة في لبنان، مساء أول أمس الجمعة، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى محاصرة النيران، بالرغم من وعورة المنطقة.

وحسب موقع "لبنان 24"، فإن دائرة النيران اتسعت بسبب هبوب الرياح، وطالت عددًا كبيرًا المنازل على أطراف البلدة من ناحية جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، إضافة إلى أشجار السنديان المعمر.

وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون، وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

كما وقع انفجار، الثلاثاء الماضي، في مستودع بمرفأ بيروت خزن فيه 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم سمادًا زراعيًا، كما يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات، وأدى إلى إصابة نحو 5 آلاف، فيما تواصل السلطات البحث عن مفقودين.