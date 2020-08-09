شرطة السلام يكشف تفاصيل جثة ..تخلص من زميله بعد وفاته بجرعة المخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمدرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).. بغياب (نجله ، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") وبحوزته هاتفه المحمول ، عقب خروجه من مسكنهما منذ عدة أيام وعلل تأخره فى الإبلاغ لإعتياد نجله الغياب عن المنزل أكثر من مرة لإدمانه تعاطى المواد المخدرة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة (شخصين لأحدهما " معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) فى وقتٍ معاصر لغيابه وأنهما وراء إختفائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لإرتباطهما بعلاقة صداقة بالمتغيب وإعتيادهم تعاطى المواد المخدرة، وحال تواجده صحبتهما بالشقة محل سكنهما لتعاطى المواد المخدرة شعر بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين وتوفى على أثرها، فإختمرت فى ذهنهما فكرة التخلص من الجثة خشية إفتضاح أمرهما وتعرضهما للمسائلة القانونية، وفى سبيل ذلك قاما بلفها ووضعها داخل كيس بلاستيكى بداخله كمية من الأحجار وتوثيقه بالحبال وقاما بإستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" عقب إيهام قائدها بأن الكيس يحوى مستلزمات كهربائية، وتوجها لمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية ، وتخلصا من الجثة بإلقائها بمياه الصرف الصحى بذات المنطقة ، وأضافا بتخلصهما من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى بإلقائه بالطريق العام.