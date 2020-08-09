ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى وإستغلاله فى النصب

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا .. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام (حاصل على ليسانس - مقيم بولاق الدكرور الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمنطقة كرداسة بالجيزة ، وإتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعماً كونه وكيلاً لجامعة أجنبية وأن الاكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية فى مجالات مختلفة [ صحافة وإعلام – سياحة وفنادق – حاسب آلى – إدارة أعمال –مساحة وخرائط - التمريض ] تمكنهـــم مـن الإلتحـــــاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج ، فضلاً عن إمكانيـــــــة تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومى والإشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات ، و قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقاً للتخصص الدراسى وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 5 إلى 12 ألف جنيه ) عن العام الدراسى الواحد من كل دارس .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بحوزته على الأوراق والمتسندات الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى .. وأمكن الإستدلال على عدد ( 4 مواطنين ) تعرضوا لواقعه إحتيال والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه وبسؤالهم قرروا أن المتهم المذكور تمكن من الإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 10 إلى 20 ألف جنيه ) .