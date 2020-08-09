الأعلى للثقافة يعرض فيلما تسجيليا عن إنجي أفلاطون غدا

يبث المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، غدا في السابعة مساء، فيلما تسجيليا عن الفنانة التشكيلية إنجي أفلاطون، عبر قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب، وعبر صفحة المجلس على فيس بوك.

ويأتي الفيلم في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، وضمن برنامج "دعم مبادرة الثقافة بين إيديك" التي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، إضافة لعرض عدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

ويشرف على تنظيم المبادرة: الدكتورة دعاء خليل سيف الله أبو النجا، الدكتور خالد سرور، الدكتورة سرية صدقي، الدكتورة ميسون قطب، إسلام الهواري، المخرجة فاطمة الحاج.