نائب محافظ أسوان يناقش الخطة الاستثمارية للعام الجديد

عقد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الأحد، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اجتماعًا للوقوف على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

كما ناقش نائب محافظ أسوان، في الاجتماع، الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021 لمركز ومدينة أسوان، والإطلاع على المشكلات التي تواجه بعض الأحياء والقرى في نطاق المركز والمدينة.

حضر الاجتماع العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، ونواب وسكرتير ومساعد رئيس المدينة والمركز، ورؤساء الأحياء والقرى، ومدير شؤون العاملين، ومدير غرفة العمليات، ومسؤول قسم المجلس التنفيذي.