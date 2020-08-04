ثالث علمي رياضة لـ"محافظ المنوفية": سألتحق بكلية الفنون التطبيقية

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اتصالًا هاتفيا بالطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبدالغني، الحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة، لتقديم التهنئة لها ولأسرتها على تميزها وتفوقها، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق.

وأعربت الطالبة عن بالغ سعادتها باتصال المحافظ بها، مؤكدة إصراراها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها، وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إلى هدفها.

وخلال الاتصال أعربت "سهيلة" عن رغبتها في الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية التي طالما حلمت بها، وأكد المحافظ سعادته بتحديد الطالبة لهدفها وسعيها نحو تحقيقه بالجد والاجتهاد.

كما قدم المحافظ التهنئة لأفراد أسرة الطالبة، مشيدًا بدورهم وما بذلوه من جهد فى توفير الأجواء المناسبة لها حتى تتمكن من التفوق.

كما أشاد "أبو ليمون" فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين، وكافة الجهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام الي بر الأمان.

يُذكر أن الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغنى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف، الشعبة العلمية "رياضيات" حصلت على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 درجة.