محافظ المنوفية يهنئ ثالث الثانوية العامة: سعيد بنجاحك

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اتصالا هاتفيا بالطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغني، الحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة 2020 لتقديم التهنئة لها ولأسرتها على تميزها وتفوقها، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

وأعربت الطالبة عن بالغ سعادتها باتصال المحافظ بها، مؤكدة إصراراها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجد والاجتهاد للوصول إلى هدفها.

وخلال الاتصال أعربت سهيلة عن رغبتها في الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية، التي طالما حلمت بها.

كما قدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالبة، مشيدا بدورهم وما بذلوه من جهد في توفير الأجواء المناسبة للطالبة حتى تتمكن من التفوق.

جدير بالذكر أن الطالبة سهيلة أيمن عبدالحكيم عبد الغني بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف، حصلت على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 درجة.