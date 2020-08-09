ضبط طني لحوم مجمدة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقاهرة

شنت مديرية التموين بالقاهرة، حملة بالتنسيق مع شرطة التموين، تمكنت من ضبط 5940 لتر خل بمصنع تعبئة بمدينة نصر، علاوة على التحفظ على2.88 طن جبن مطبوخ مجهول المصدر بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وجرى التحفظ على 800 كجم فستق، دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة.

أسفرت الحملة عن ضبط 4.1 طن دقيق دون الاحتفاظ بالمستندات في مدينة نصر و110 دجاجات مجهولة المصدر و3.5 طن أرز مجهول المصدر في مصر القديمة، و445 علبة رولمان بلي مجهول المصدر بالأزبكية، وضبط 160 محمول مجهول المصدر بالمقطم.

وجرى ضبط 3600 عبوة عسل أسود، و6 آلاف عبوة صلصة دون الاحتفاظ بالمستندات بالبساتين.

وضبطت الحملة 9 آلاف عبوة زيت شعر بالموسكي و1160 جهاز محمول أنواع وماركات مختلفة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى التحفظ على 72 كرتونة فيتامين سي بإجمالي وزن 1.8طن و90 شيكارة مالتوديكسترين بودر بإجمالي وزن 2،250 طن و8 آلاف باكت مكمل غذائي و540 كجم حلوى مكمل غذائي دون سجل صناعي بدون تصريح من وزارة الصحة.

وشملت الحملة ضبط 920 4 علبة سجائر بالأزبكية، فضلا عن 450 طن دقيق مجهول المصدر بحلوان و1.679 طن لحوم مجمدة بالنزهة و250 طن لحوم مجمدة دون الاحتفاظ بالمستندات في السيدة زينب، و7 أطنان لحوم مجمدة و1.250 طن لحوم مفروم و800 كجم لحم حواوشي دون بيانات، و2.200 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالبساتين.