محافظ المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري لـ"الميني فوتبول"

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والوفد المرافق له، وذلك ضمن سلسلة جولات تدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

حضر اللقاء مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والكابتن فكري صالح، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للميني فوتبول، ومحمد محسن، عضو لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، وأيمن عبدالرحمن الأفندي، رئيس منطقة المنيا، وناصر محمد علي، نائب رئيس المنطقة، والكابتن هشام عبد الرسول، المستشار الرياضي للمنطقة.

وأكد محافظ المنيا، على دعم كافة الأنشطة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لأن الرياضة تساهم في غرس القيم الايجابية، وتكسب روح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واكتساب السلوك الايجابي.

وأوضح القاضي، أن المحافظة جاهزة لاستقبال أى فعاليات وبطولات على أرضها، من خلال 159 مركز شباب، و21 نادي بجميع المراكز والمدن، مؤكدًا أنه يجري حاليًا إنشاء الكثير من مراكز الشباب الجديدة لتستوعب جميع الفئات العمرية.

وتبادل المحافظ ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول الدروع، كما أهدى رئييس الاتحاد درعًا للدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، تكريمًا وتقديرًا لدعم محافظ المنيا ونائبه لمنظومة الرياضة والارتقاء بها لصالح شباب المحافظة.

وأعلن أحمد سمير، خلال اللقاء، عن تدشين رياضة الميني فوتبول بمحافظة المنيا، وافتتاح مقرًا للمنطقة بها، لافتًا إلى أن اتحاد الميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة انتشارها وممارستها لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب.

وتعد "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.