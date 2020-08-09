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إعلان عن بيع سيارة فيات فاخرة في مصر بـ 325 جنيها عام 1930

كتب:

عمر العربي
08:38 م | الأحد 09 أغسطس 2020
سيارة فيات - أرشيفية

سيارة فيات - أرشيفية

تعد شركة فيات الإيطالية من أشهر شركات السيارات في العالم، التي تحظي بتاريخ طويل في تلك الصناعة.

وتتميز إيطاليا بطابع خاص في صناعة السيارات، حيث تركز في صناعة السيارات الرياضية والمصنوعة باحترافية كبيرة.

ومن أبرز الشركات الإيطالية فيات وفيراري وبوغاتي ولامبرجيني ومزيراتي، وهم من أغلي سيارات العالم.

وفي السطور التالية إعلان لشركة فيات لسيارة من العلامة التجارية فيات لسنة 1930 لطراز l521.

وجائت السيارة وقتها بمحرك بقدرة 50 حصان، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 4 نقلات.

وكانت السيارة الوحيدة الفاخرة المزودة بسبعة مقاعد.

وتوفرت السيارة في السوق المصرية بأربعة فئات وكانت الفئة الأولى بسعر 325 جنيه مصري والثانية بسعر 360 جنيهًا والثالثة بسعر 370 جنيهًا، والفئة الأخيرة الأعلى تجهيزاً بسعر 385 جنيهًا.

وأنتجت الشركة 33000 نسخة فقط من السيارة في إيطاليا وألمانيا.

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