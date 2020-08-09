3 مستشفيات بقنا تسجل "صفر إصابات" بفيروس كورونا 

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن 3 مستشفيات بقنا سجلت "صفر إصابات" بفيروس كورونا المستجد، هى فرشوط المركزي يوم 31 يوليو الماضي والتي سجلت تعافي 273 حالة، وقوص المركزي يوم 6 أغسطس الجاري بـ207 حالة، والوقف المركزى صباح أمس بـ169 حالة.

وأوضح "الداودي"، أن هذا الإنجاز يأتي بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهودًا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس، مؤكدًا على المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل.

من جانبه، أشار كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، إلى أن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى، والالتزام بالبروتوكول العلاجي الذى أقرته وزارة الصحة والسكان.

وأكد أنه يقوم بالمرور على مستشفيات العزل بنفسه على رأس اللجنة المختصة بمتابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التزام العاملين بالحضور وتطبيق الاجراءات الوقائية.