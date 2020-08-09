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  452 طالبا يؤدون اختبارات القدرات في اليوم الثاني بجامعة جنوب الوادي

كتب:

رجب آدم
03:30 م | الأحد 09 أغسطس 2020
اختبارات قدرات

اختبارات قدرات

واصلت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية، وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدورا اختبارات القدرات في اليوم الثاني 452 طالبًا وطالبة، حيث أدى اختبارات كلية التربية الرياضية 200 طالب، بينما أدى اختبارات كلية التربية النوعية 201 طلاب، منهم 143 بقسم التربية الفنية، و58 بقسم التربية الموسيقية، في حين بلغ عدد الذين أدوا  إختبار القدرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال 51 طالبًا وطالبة.

 

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