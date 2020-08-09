الضوابط المتبعة داخل لجنة انتخابات الشيوخ بالبعثة الدبلوماسية بالخارج

جددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبتها للمصريين في الخارج بعدم الذهاب لمقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مؤكدة أنّ التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 سيكون عبر البريد السريع لمن سجلوا بياناتهم مسبقا على موقع الهيئة في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية الاجراءات المتبعة داخل لجنة الانتخابات بالبعثة الدبلوماسية في الخارج، وفقا لما أوضحته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الإجراءات التي تتم في لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالبعثة الدبلوماسية في الخارج

ـ يتحقق رئيس اللجنة من أنّ الخطاب جرى إرساله من أحد مكاتب البريد الحكومية بالبريد المستعجل.

ـ التحقق من أنّ تاريخ إرسال الخطاب في الفترة من التاسعة صباحا 9 أغسطس 2020، وقبل الساعة التاسعة مساء يوم 10 أغسطس 2020 في الجولة الأولى وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة.

ـ التأكد من المستندات المطلوبة رفق مظروف بطاقات الاقتراع كاملة، والتي تم تحديدها في صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي ساري الصالحية، صورة وثيقة الإقامة بالدولة، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع.

ـ التحقق من أنّ الراسل المدون اسمه على الخطاب من الخارج هو الناخب شخصيا.

ـ التأكد من أنّ بيانات الناخب جرى تسجيلها مسبقا خلال فترة التسجيل بالبعثة.

ـ التحقق من عدم ادلاء الناخب بصوته في لجنة أخرى.

حال التأكد من صحة الإجراءات يتبع الآتي

ـ تسجيل عملية التصويت باللجنة لمنع تكرار التصويت بعد ذلك بذات اللجنة أو بلجنة في أي بعثة أخرى.

ـ وضع مظروف بطاقات الاقتراع مغلقا داخل صندوق الاقتراع الخاص بالدائرة التابع لها الناخب.

ـ إثبات اسم الناخب بكشوف الناخبين.

ـ إرفاق باقي الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة.

جاء ذلك وفقا للدليل الاسترشادي للناخبين والذي تضمن أيضا الطرق الصحيحة للتصويت عبر البريد، منعا لإبطال الصوت الانتخابي.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في دول العالم، عبر البريد السريع، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للدول، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الحالي، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقا لفروق التوقيت العالمي.