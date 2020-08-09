تحركات مكثفة بسفارات مصر بالخارج في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

بدأت بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول لتصويت المصريين بالخارج، حيث دعا المسؤولين بمختلف السفارات أعضاء الجاليات المصرية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، كما وفروا كل سبل ظهور الانتخابات بالمستوى الذي يليق باسم مصر في الخارج.

ففي كندا حث أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، المصريين في أوتاوا على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بتوقيت كندا.

وقال "أبو زيد"، إن كل مصري مقيم فى كندا واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية له الحق في التصويت، مشيرا إلى أنه نظرًا للظرف الاستثنائي الخاص بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الاقتراع من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة.

ونشرت السفارة المصرية في كندا، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة الإجراءات الخاصة بالتصويت عن طريق البريد، متضمنة الفيديو التوضيحي الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي، حيث تضمن طريقة التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج، والتي تستمر حتى غد الاثنين، ويعقبها عملية استقبال المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع بمقر السفارة المصرية حتى الأربعاء المقبل.

ونشر سفير مصر في كندا، تغريدة على "تويتر" صباح يوم الانتخابات، دعا فيها أبناء الجالية المصرية في كندا إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات، قائلا "انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري هام صوتك أمانة ومسؤولية تشارك به في بناء مستقبل وطنك".

إجراءات احترازية في سفارة مصر بالكويت

وبدأت اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ بمقر السفارة المصرية بمنطقة الصديق بمحافظة حولي الكويتية، الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في وقت سابق، اليوم، في تلقي أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل.

واطمأن طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت قبل فتح اللجنة الانتخابية، على توافر كميات كافية من المعقمات اللازمة لتعقيم المظاريف التي ستضم أوراق الاقتراع، قبل بدء التعامل معها، إضافة إلى ارتداء جميع القائمين على لجنة الانتخاب للكمامات الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأشار القوني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت - بضرورة إرسال أوراق الاقتراع على لجنة الانتخاب بالسفارة، على العنوان التالي: "محافظة حولي - منطقة الصديق - قطعة 7 - شارع 702 - فيلا رقم 100 - تليفون 25212615"، وأهمية أن تصل في موعد أقصاه نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري للجولة الأولى، ويوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر المقبل لجولة الإعادة لإتاحة فرصة أطول لتلقي البريد.

وأعلن القوني، الخميس الماضي، انتهاء السفارة من جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تجرى للمصريين في الخارج خلال يومي 9 و10 أغسطس الجاري للجولة الأولى، ويومي 6 و7 سبتمبر المقبل في حالة الإعادة.

ودعا القوني، جميع المصريين المقيمين في الكويت للمشاركة، موضحاً أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق بالإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي.

استعدادات مُكثفة في جنيف لتلقي أصوات الناخبين

وقال قنصل مصر في جنيف أحمد محمد إبراهيم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ووفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة ستتلقى أوراق الاقتراع التي يجري إرسالها عبر البريد من أبناء الجالية الذين لديهم حق الاقتراع حتى مساء غد الاثنين.

وأوضح إبراهيم، أن كل ناخب سيقوم بوضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج ويرفق به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو جواز سفر ساري الصلاحية، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، على أن يكون إقرار التصويت المرفق كامل البيانات وموقعا من الناخب شخصيا داخل ظرف يكفي لتلك المستندات ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها ثم يرسل الأوراق إلى اللجنة عن طريق البريد المستعجل.

وأشار قنصل مصر في جنيف إلى أن اللجنة ستقوم يوم الأربعاء المقبل بفتح الصناديق والقيام بعملية الفرز وعد الأصوات ليجري إرسال النتائج بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تضم سويسرا لجنتي اقتراع حيث شكلت الثانية بمقر سفارة مصر في العاصمة السويسرية برن.

توفير أدوات تعقيم مظاريف التصويت بالجزائر

وقال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، في وقت سابق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه جرى توفير كافة أدوات التعقيم لتعقيم مظاريف التصويت قبل فتحها، موضحا أن التصويت سيستمر حتى يوم غد الاثنين.

وأشار مشرفة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، موضحا أن السفارة تتلقى الأصوات بريديا على عنوانها الجديد: 18 شارع المعز بن باديس بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

وأشار الدبلوماسي المصري، إلى أن السفارة ستتلقى الأصوات بريديا ثم تقوم بتسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف للتأكد من أن التاريخ المثبت به هو 9 أو 10 أغسطس، موضحا أنه سيجري فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة.

وأعرب مشرفة، عن ثقته في المشاركة القوية للجالية المصرية بالجزائر في الانتخابات كعادتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية وأخرها الاستفتاء على الدستور العام الماضي، مؤكدا أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية في كل الولايات سواء عبر الهاتف أو صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.