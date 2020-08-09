"الوطنية للانتخابات": 4 دول لن يصوت بها المصريون بالخارج في "الشيوخ"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك 141 لجنة انتخابية في 124 دولة خارج البلاد لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أن هناك 4 دول لن يكون بها تصويت، ولن يتمكن المصريون بهذه الدول من التصويت؛ نظراً لعدم استقرار الوضع الداخلي فيها.

وعن "التسجيل المسبق" للمقيمين في الخارج، وإمكانية تكرارها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال رئيس "الوطنية للانتخابات"، إن الضوابط التي وضعتها الهيئة بالنسبة للتسجيل المسبق لتصويت المصريين بالخارج مقصورة على انتخابات "الشيوخ"، ولكل استحقاق انتخابي ظروفه.