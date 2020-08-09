الوطنية للانتخابات توضح شرط نجاح "القائمة الوحيدة" المتقدمة لـ"الشيوخ"

أوضح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، شرط نجاح القائمة الوطنية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، بعدما ترشحت منفردة دون قوائم أخرى.

وقال "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غدٍ الإثنين، إن قانون مجلس الشيوخ حدّد طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصصة لنظام القوائم.

وأضاف: "في حال لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة".

وأردف: "أما في النظام الفردي فإنه يتم إعلان فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تتم إعادة الانتخاب بين أكثر 2 حاصلين على أعلى الأصوات".