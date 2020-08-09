"الوطنية للانتخابات": تعليق لافتات المرشحين أمام اللجان "مخالفة"

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه غير مسموح على الإطلاق تعليق لافتات المرشحين أمام لجان الاقتراع والمراكز الانتخابية باعتباره "مخالفة وخرقاً للصمت الانتخابي"، مضيفاً: "وهناك تحذير من الهيئة للمرشحين بمنع الدعاية حول مقرات اللجان يوم الانتخابات".

وشدد رئيس "الوطنية للانتخابات"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً الإثنين، أن "الهيئة" ستطبق القانون على أي مخالفة يرتكبها أي مرشح سواء في الفردي أو القوائم.

وعن تكلفة إزالة ملصقات ولافتات الدعاية من الشوارع، قال "لاشين": "تتم إزالتها على نفقة المرشح، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين الذي سدده أثناء التقدم بأوراق الترشح، لكن الهيئة كانت حريصة منذ البداية على ألا يقوم أي مرشح بتعليق أي لافتات أو ملصقات انتخابية إلا بإذن من السلطات المحلية".