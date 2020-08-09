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محمود مسلم

"الوطنية للانتخابات": تسليم المرشح أسماء وأرقام الناخبين إذا طلب

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محمود مسلم وأحمد ربيع
08:49 م | الأحد 09 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم

المستشار لاشين إبراهيم

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه طبقاً لما نص عليه القانون، تُسلم "الهيئة"، المرشح قرصاً مدمجاً (CD) يتضمن أسماء الناخبين وأرقامهم ولجانهم الانتخابية إذا طلب من الهيئة ذلك، مقابل رسم يؤديه المرشح حسب ما نص عليه القانون.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أن الشعب المصري لديه وعي ويعرف جيداً حقوقه وواجباته، وكل مرشح يخشى على نفسه ويحذر من الوقوع في الخطأ.

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