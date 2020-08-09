"الوطنية للانتخابات": تسليم المرشح أسماء وأرقام الناخبين إذا طلب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه طبقاً لما نص عليه القانون، تُسلم "الهيئة"، المرشح قرصاً مدمجاً (CD) يتضمن أسماء الناخبين وأرقامهم ولجانهم الانتخابية إذا طلب من الهيئة ذلك، مقابل رسم يؤديه المرشح حسب ما نص عليه القانون.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أن الشعب المصري لديه وعي ويعرف جيداً حقوقه وواجباته، وكل مرشح يخشى على نفسه ويحذر من الوقوع في الخطأ.