بدء تصويت المصريين بأستراليا لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بأستراليا لليوم الثاني، منذ قليل، في تمام 9 صباحا بتوقيت نيوزلندا، و12 مساءً بتوقيت مصر، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

وتعتبر أستراليا، ثاني دولة ينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج في أغلب الانتخابات، ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.