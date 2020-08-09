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محمود مسلم

"لاشين": لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير لجنته بـ"انتخابات الشيوخ"

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محمود مسلم وأحمد ربيع
10:22 م | الأحد 09 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم

المستشار لاشين إبراهيم

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يجوز إدلاء أي ناخب بصوته في غير لجنته الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً، أنه على الناخب الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية طبقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي المحددة لموطنه الانتخابي.

وتابع: "أما من يدلي في غير لجنته الانتخابية فهذا يسمى وافداً، وذلك لا يكون إلا في انتخابات الرئاسة أو الاستفتاءات فقط".

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