5 كوارث في 24 ساعة.. 52 قتيلا وآلاف النازحين بسبب الأمطار والفيضانات

شهد العالم 5 كوارث طبيعية خلال 24 ساعة تنوعت ما بين أمطار والفيضانات والانهيارات الأرضية، أدت إلى مقتل حوالي 52 شخصا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى تضرر الآلاف، والخسائر المادية.

ففي اليونان، عثرت السلطات على 5 جثامين لأشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُدرج شخصان آخران على قائمة المفقودين أثر هبوب عاصفة ضربت جزيرة "وابية" وسط البلاد ونجم عنها فيضان، وذكرت الشرطة اليونانية، اليوم، أنه تم العثور على جثامين زوجين في منزلهما المغمور بالمياه بقرية "بوليتيكا" الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلو متر من شمال العاصمة أثينا، بينما عثر على طفل رضيع "يبلغ من العمر ثمانية أشهر" في شقة بالطابق الأرضي في القرية ذاتها، وفقا لما ذكرته شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأشار رئيس البلدية المحلي، إلى أن الطفل الرضيع وأسرته لم يكونوا من السكان المحليين إنما كانوا بالمنطقة لقضاء عطلة، وأوضحت خدمة إطفاء الحريق أن الأمطار الغزيرة كانت قد بدأت في الهطول منذ منتصف ليلة أمس السبت وتعامل رجال إطفاء الحريق مع أكثر من 50 حادث حريق إندلع بسبب البرق.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عشرات الأشخاص ومساعدة آخرين في تصريف مياه الفيضان من منازلهم، وبحلول ظهر اليوم تم إجلاء 47 شخصًا بأمان من منازلهم وسياراتهم، إلى جانب ثمانية آخرين على متن مروحية، كما تم تصريف مياه الفيضان من نحو 450 منزلًا.

وأجلت السلطات الهندية، اليوم، 11400 شخص إلى مخيمات إغاثة بولاية "كيرالا" كإجراء احترازي نظرا للهطول الغزير للأمطار.

وذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية، أنه توجد مخاوف من ارتفاع منسوب المياه خلف السدود بالولاية مع استمرار الأمطار في الهطول بكثافة.

مصرع 13 شخصًا بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان

وفي باكستان، لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم بعد أن تسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في حدوث دمار في العديد من أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية يونس عزيز منجال: مازال هناك أكثر من 10 أشخاص مفقودين في بلوشيستان، موضحا أن الفيضانات قد تسببت في إلحاق أضرار بالجسور والطرق السريعة، كما عزلت مدينة جاوادار الساحلية.

من جانبه، أشار الجيش الباكستاني، إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص من منطقة دادو في السند.

مصرع 30 شخصا ونزوح 6 آلاف بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

كارثة طبيعية أخرى في كوريا الجنوبية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات التي شهدتها كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الجاري في مصرع ما لا يقل عن 30 شخصًا في الأيام القليلة الماضية ونزوح حوالي 6 آلاف آخرين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أن البيانات الصادرة عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أشارت إلى أن 30 شخصًا لقوا مصرعهم وفُقد 12 شخصًا وجُرح 8 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي ظلت تتعرض لها البلاد حتى صباح اليوم.

ورجح المقر، أن يرتفع عدد الضحايا بمقدار يزيد على 10 أشخاص خلال الساعات القادمة بسبب زيادة عدد المفقودين، متوقعا هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من البلاد بسبب اقتراب الإعصار.

وأضاف المقر المركزي لمكافحة الكوارث، أن 5900 شخص في 11 مدينة وإقليما قد غادروا منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأن نحو 4600 آخرين ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد التحذيرات من وقوع كوارث، بالإضافة إلى غرق أو دفن حوالي 9300 هكتار من الأراضي الزراعية، كما تم الإبلاغ عن 9500 حالة من الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة.

وأوضح المقر المركزي، أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 3300 حالة لأضرار في الممتلكات خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك 2233 منشأة عامة، بينما تم الإبلاغ أيضًا عن أضرار في 287 مسكنًا و1180 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تدمير بعض الطرق والجسور ووقوع 65 فيضانا و11 انهيارا أرضيا.

وشهدت عدة مناطق في كوريا الجنوبية هطول أمطار غزيرة على مدى 44 يوما متتاليا وهي أطول مدة منذ سنة 2013.

وفي سياق متصل، لقى 4 أشخاص مصرعهم وفُقد آخر بسبب أمطار غزيرة أدت إلى انهيار أرضي في قرية جوكسيونج جنوب كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية بكوريا الجنوبية أن 5 منازل غمرها الانهيار الأرضي في قرية في جوكسيونج على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة سول فيما لقي 4 أشخاص مصرعهم.

هزة أرضية في منطقة إيلام الإيرانية المحاذية للعراق

وفي العراق، أعلنت وزارة النقل، اليوم، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت وقوع هزة أرضية في منطقة إيلام الإيرانية المحاذية للعراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ويبعد 23 كم جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى المحاذية لإيران"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت النقل العراقية، أنه "تم الشعور بالضربة من قبل المواطنين في خانقين، كما شعر بها المواطنون في بغداد بشكل خفيف"، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.