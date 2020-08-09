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"المصريين بالخارج": غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ بالسعودية

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محمد عزالدين
07:30 م | الأحد 09 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، إن المملكة بها أكبر جالية مصرية مغتربة على مستوى العالم، موضحا أن الاتحاد يمثل الدبلوماسية الشعبية، ودوره في الانتخابات يتضمن توعية الناخبين عن طريق "السوشيال ميديا".

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الاتحاد يتلقى الاستفسارات من الناخبين حول العملية الانتخابية في الخارج خصوصًا أنها طريقة جديدة، وهي عبر البريد، كما يوجد غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات بشكل متواصل.

وطالب المصريين في أوروبا بسرعة إرسال بطاقات التصويت خاصة أن اليوم إجازة هناك، مشيرا إلى أن السعودية بها بعثتين دبلوماسيتين في الرياض وجدة، إذ جرى توعية الناخبين بكيفية التصويت.  

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