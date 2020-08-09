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محمود مسلم

مبادرات لحث المصريين بالإمارات على المشاركة في انتخابات الشيوخ

كتب:

إبراهيم الديهي
06:32 م | الأحد 09 أغسطس 2020
المهندس مجدي الألفي

المهندس مجدي الألفي

دشن مصريون من أبناء الجالية المصرية في الإمارات، عددا من المبادرات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الجارية، حيث جرى عقد لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع العديد من أبناء الجالية المصرية في مختلف مدن  الامارات، وشرح لهم كيفية التصويت حتى لا يبطل الصوت ولاسيما أن التصويت سيكون عبر البريد نظرا لظروف جائحة كورونا.

وأكد المهندس مجدي الألفي أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، أن المصريين في الإمارات بدأو في طباعة استمارة المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ  بعد أن سجلوا أسماءهم وحددوا لجانهم بالسفارة بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي وذلك في المدة التي حددتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "الألفي" لـ"الوطن"، أن المصريين المقيمين بدولة الإمارات يشاركون في اختيار المرشحين لمجلس الشيوخ لمساعدة بلدهم في وجود كفاءات علمية وخبرات تستفيد منها الدولة في طرح قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار قبل طرحها علي مجلس النواب لإقرارها.

وتابع، أنه يتلقى اتصالات هاتفية مكثفة للاستفسار والتواصل بشكل مستمر مع الجالية المصرية بالإمارات، للرد على أي استفسار وحل أي مشاكل تعوق التصويت في الانتخابات. 

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