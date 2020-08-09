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"صحة الغربية" تنعى وفاة طبيب بمستشفى كفر الزيات مُصابا بكورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
10:22 م | الأحد 09 أغسطس 2020
وكيل وزارة الصحة بالغربية

وكيل وزارة الصحة بالغربية

نعت مديرية الشئون الصحية بالغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بها ببالغ الأسى والحزن، وفاة الدكتور ربيع النجار الطبيب بمستشفى كفر الزيات العام، الذي توفى اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتقدمت بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وتوفى الدكتور ربيع مبروك النجار أخصائي طب الأطفال بمستشفى كفرالزيات العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وجار تجهيز وتغسيل الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

وأصيب الدكتور ربيع النجار أخصائي طب الأطفال منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزله داخل مستشفى كفر الزيات العام عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتدهوت حالتة الصحية وجرى نقله لغرفة الرعاية المركزة لكنة توفى.

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