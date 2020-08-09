الغربية تسجل "صفر إصابات" بكورونا

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية رصدت تراجع نسب الإصابات ووصولها إلى 0٪، وذلك على مستوى أقسام العزل بـ12 مستشفى حكومي بالمحافظة.

وقال "حميدة" إن مستشفى عزل كفر الزيات العام عاد لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، بعد أن كان مخصصًا لعلاج وحجر مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انحسار المرض وانخفاض معدل الإصابات، بجانب تقديمه علاج كورونا في جزء بسيط منه يبعد عن الأقسام الأخرى.

وأشار إلى أن قسم حضانات الأطفال جرى نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام ووحدات الغسيل الكلوي، حيث إن عمليات الغسيل الكلوي ستبدأ في المستشفى يوم السبت المقبل بعد توقفها 5 أشهر خلال فترة تحول مستشفى كفر الزيات إلى حجر صحي.