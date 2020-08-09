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"مكافحة كورونا": ارتفاع الإصابات الأيام الماضية إنذار خطر

كتب:

محمد عزالدين
09:20 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الدكتورة جيهان العسال

الدكتورة جيهان العسال

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن المواطنين للأسف يتعاملون على أن فيروس كورونا انتهى وتم القضاء عليها والعودة للحياة ما قبل كورونا وهذا خطأ، "إحنا لسه مخلصناش من الفيروس".

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الثلاثة أيام الماضية شهدت ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات، وهذا إنذار خطر، "لازم نتعلم من اللي سبقونا".

وأشارت إلى أن كثير من الدول ارتفعت فيها أعداد الإصابات مرة أخرى ودخلت فيما يسمى بالموجة الثانية بعدما وصلوا لتسجيل "صفر" إصابات إلا أنهم عاودوا إغلاق بعض المدن بسبب زيادة أعداد الإصابات: "بدري أوي إننا نحتفل بالقضاء على الفيروس".

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