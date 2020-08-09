الـTop Vip بـ375 جنيها.. أسعار تذاكر القطارات الجديدة بعد الزيادة

أعلنت سكك حديد مصر رفع أسعار تذاكر قطار Top Vip بدءً من اليوم، وهذه العربات صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية ضمن 212 عربة مكيفة أخرى.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية، بعد رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة نهاية شهر يوليو الماضي.

وتستعرض "الوطن" أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة..

قطارات Top Vip

زادت أسعار تذاكر قطارات Top Vip إلى 375 جنيه بدلا من 300 جنيه.

قطارات القاهرة.. سوهاج

أسعار تذاكر قطارات القاهرة - سوهاج الدرجة الأولى أصبحت 100 جنيه بدلًا من 87 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا.

أما قطارات Vip درجة أولى 194 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا، والدرجة الثانية 124.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

قطارات القاهرة.. أسيوط

وتغيرت أسعار تذاكر قطارات القاهرة - أسيوط، لتصبح الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 76 جنيهًا.. والدرجة الثانية 54 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا.

أما قطارات Vip درجة أولى 167.5 بدلًا من 135 جنيهًا، والدرجة الثانية 110.5 بدلًا من 85 جنيها.

قطارات القاهرة.. الإسكندرية

وجاءت أسعار تذاكر قطارات القاهرة - الإسكندرية، الدرجة الأولى 65.5 بدلًا من 53.5 جنيهًا، والدرجة الثانية 40.5 جنيهًا بدلًا من 31.5 جنيهًا.

قطارات Vip درجة أولى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، والدرجة ثانية 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.