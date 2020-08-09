الديهي يحذر بيروت من الدور التركي

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، الأحزاب السياسية اللبنانية، بالابتعاد عن صراعاتهم التي زادت من تدهور الأوضاع بالداخل اللبناني، قائلًا: "رفقًا بلبنان، فما عادت الدولة تتحمل آلام جديدة، فضلًا عن معاناتها حتى الآن من تبعات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن قلبه مع لبنان، فجسد الدولة اللبنانية أصبح منهكًا، متوقعًا أنه من داخل الأزمة والألم ربما تلوح بارقة أمل، ولعله نرى من رحم الآلام في النفق المظلم نقطة ضوء.

الديهي: التاريخ الأسود لتركيا يعود.. ويؤكد: أخشى على لبنان

وأعرب الإعلامي، عن تخوفه على مستقبل الدولة اللبنانية، وأن تقع من جديد ضحية ما أسماه بـ"الاستعمار العثماني" بقيادة تركيا، فهناك أمور تُدبّر للإيقاع بالدول العربية، ويعيد التاريخ الأسود نفسه، وتتحول الدول العربية إلى دويلات وفق آلية للتقسيم على المستوى الطائفي والديني، وتتحول الجيوش لمليشيات.

وأشار إلى أنه إذا حدث ذلك سيكون مبررًا لعودة الاستعمار مرة أخرى، مؤكدًا أنه لأول مرة منذ فترات طويلة نجد الشعب العربي كله يتألم لآلام لبنان، لافتًا إلى أن المواطن العربي يستشعر الخوف على بلده ومستقبله ويتألَم لتألُم المواطن اللبناني.

الديهي محذرًا: ربما تتحول لبنان لشبه دولة والقادم أسوأ

وحذر الديهي، من تفاقم الأوضاع اللبنانية جراء تصاعد أعمال العنف بالشارع اللبناني، بعد احتجاجات قام بها البعض تنديدًا بانفجار مرفأ بيروت، متهمين المسؤولين بالفساد، قائلًا: "القادم أسوأ وربما تتحول لبنان لشبه دولة"، داعيًا جميع الأطراف للتعقل.

ولفت إلى أن ما جرى غير مسبوق على كافة المستويات، والغضب في الشارع اللبناني سيزيد الوضع اشتعالًا، ولن يؤدي لحلحلة الأزمة اللبنانية، خاصةً أن حكومة بيروت في مأزق، وليس الحل أن تدخل البلاد في فوضى عارمة.