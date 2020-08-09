مراسلة قناة لبنانية: بيروت لم تشهد موجة عنف بهذا القدر من قبل

قالت ريما حمدان مراسلة قناة "OTV" اللبنانية، إن العاصمة اللبنانية بيروت تعيش حالة من التوتر لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدة أن العاصمة لم تشهد موجة عنف بهذا القدر من قبل، وحتى لم تشهدها في مظاهرات أكتوبر الماضي، إذ إن طبيعة الناس المتواجدين على الأرض تغيرت، وهناك بعض الأحزاب تستغل الحراك لأهداف سياسية معينة.

وأضافت "حمدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها رأت أمس مشهد بشع وسيء جدا، وهو اقتحام عدد من الوزارات، لافتة إلى أن هناك تساؤلات في الشارع عن سبب اقتحام الوزارات وهل غرضها إخفاء مستندات معينة.

وأشارت إلى أن النظام السياسي في لبنان يختلف عن الدول العربية إذ إن جميع الأحزاب تتواجد في السلطة، ولا يوجد هناك أحزاب حاكمة ومعارضة، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بمشردين في الشوارع نتيجة لتضرر منازلهم بسبب الانفجار الأخير، حيث استضافت بعض العائلات هؤلاء الأشخاص في منازلهم.