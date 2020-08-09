"النقل العام": أتوبيس مكيف خلال ساعات بتذكرة من 5 إلى 10 جنيهات

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن هيئة النقل العام بصدد تشغيل أتوبيس مكيف كتشغيل تجريبى خلال الساعات المقبلة يعمل بالغاز الطبيعى على خط النزهة الجديدة ميدان الحجاز عزبة الهجانة الجامعة الأمريكية بالتجمع.

وأضاف رزق لـ"الوطن" أن مسافة الخط التى يقطعها الأتوبيس نحو 38 كيلو في الرحلة الواحدة.

وأشار إلى أن سعر التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للمسافة كاملة، وفي انتظار دفعة جديدة من الأتوبيسات المكيفة فى غضون الشهر الحالي، وسيتم ضخها فى عدد من الخطوط بالقاهرة الكبرى.