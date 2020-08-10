ورث بالصدفة.. الحظ يبتسم لفتحية وسعدية: "طلع ليهم أخ غني"

سعدية وفتحية شقيقتان فوجئتا بمحضر المحكمة يطرق بابهما ليبشرهما أن لهما ميراث من شقيقهما الذي توفي ولم تعلما أصلا بوجوده.

البداية كانت بزواج والدهما من امرأة قبل والدتهما في إحدى القرى بمركز إيتاي البارود بالبحيرة دون إخبار والدتهما التي أنجب منها فتاتين هما سعدية وفتحية وأن زوجة أبيهما لم تخبر أحدا أن ابنها له شقيقتان حتى يرث ما ترك والده منفردًا.

سعدية البالغة من العمر 77 عاما، وفتحية البالغة من العمر 80 عاما، لهما شقيق توفي عن عمر ناهز الـ70 عاما بدون أن تعرفا ذلك.

محمود، نجل الحاجة سعيدة، حكى أن والدته حلمت منذ 6 شهور أنها روت أرضا ميتة وأحياها الله بعدها وبعدها بـ6 شهور وصل إليها إعلان محكمة أن لها شقيق إسمه إبراهيم فرج الله الحناوي.

ولتكتمل الحكاية التي عرضتها الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" أن يموت شقيقهما إبراهيم ولا يترك وريثا له ليضع البعض يده على ميراثه ويختلفوا سويًا ثم يذهبوا للمحكمة التي تكتشف عن طريق السجل أن له شقيقتان ما زالتا على قيد الحياة.