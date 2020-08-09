"صحة الشرقية" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل انتخابات الشيوخ

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال فترة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح مسعود، أنه تم التأكيد علي تواجد مدير المنشأة، ومن ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية.

وأضاف أنه تم التأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد علي مديرة الصيدلة، والتموين الدوائي، بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي، لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة الانتخابات، والتأكيد علي مسئولة بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، مع موافاة المديرية بالمخزون الموجود، واي نواقص.

وأشار إلى توافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة، مع إنعقاد غرفة الأزمات والكوارث علي مدار الساعة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية السادة مديري العموم "العلاجي، الوقائي، الصيدلة، الأسنان، المتوطنة، الشئون المالية والإدارية".

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه تم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومكافحة ناقلات الأمراض، بتطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية بالمحافظة، والبالغ عددهم 1163 لجنة فرعية، و996 لجنة مركزية، وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ولمخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف خلال اليومين عليها سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة.

كما أكد علي زيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة بالنوبتجيات بالمستشفيات الحكومية للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة، مشددًا على الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة الرعاية الأولية والوقائي، العمل على مدار الساعة واستمرار غرفة الطوارئ بالمديرية في العمل وتجهيز فرق الانتشار السريع، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعه بالمديرية، موضحًا أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبًا لأي أحداث طارئة.