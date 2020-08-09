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محمود مسلم

بسبب مخالفته قرار رئيس الوزراء .. القبض على صاحب قاعة أفراح بالشرقية

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الوطن
12:17 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد .. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إقامة عرس بقاعة أفراح ببندر منيا القمح أثناء فترة الحظر مخالفاً قرار السيد رئيس مجلس الوزراء .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن ضبط (صاحب القاعة) وتم صرف جميع الحاضرين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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