بسبب مخالفته قرار رئيس الوزراء .. القبض على صاحب قاعة أفراح بالشرقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد .. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إقامة عرس بقاعة أفراح ببندر منيا القمح أثناء فترة الحظر مخالفاً قرار السيد رئيس مجلس الوزراء .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن ضبط (صاحب القاعة) وتم صرف جميع الحاضرين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة