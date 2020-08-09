القبض على شاب متهم بقتل زوجته في الشرقية

ألقت قوات الشرطة القبض على شاب متهم بقتل زوجته في مركز كفر صقر بالشرقية، حيث عثر عليها "مشنوقة" داخل منزل الزوجية، واتهمت أسرة المجني عليها الزوج بالتخلص من ابنتهم.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد استقبال مركز شرطة كفر صقر بلاغا بالعثورعلى جثة سيدة تبلغ من العمر نحو 21 عاما، مشنوقة داخل منزل زوجها بدائرة المركز.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وأفادت والدة زوجها بأن المتوفية متزوجة من ابنها "ف إ"، 26 عاما، عامل، ولديهما طفل، مشيرة إلى أن المتوفية طلبت منها أن تعتني بالطفل ويجلس معها حتى تعود وتأخده.

وأضافت أنه بعد مرور الوقت دون عودتها، توجهت إلى الشقة التي تقيم فيها المتوفية، وفوجئت بها مشنوقة بـ"إيشارب" ومعلقة بمروحة السقف داخل غرفتها، ما يرجح إقدامها على الانتحار.

وفي السياق نفسه اتهمت أسرة المتوفية خلال تحقيقات النيابة الزوج بقتلها، مشيرين إلى أنه كان دائم الاعداء عليها بالضرب ويعاملها وأهله بشمل سيئ.

وتحرر محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على الزوج وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.