اليوم.. قطع المياه عن قرية القلج بالخانكة لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن قرية القلج، بالخانكة، اليوم الإثنين، ابتداء من الساعة الثانية عصرا، حتى الخامسة مساءً، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.