قطع المياه عن قرية القلج بالخانكة 15 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع المياه غدًا الأحد لمدة 15 ساعة بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة، وذلك بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة مساءًا، بسبب أعمال ربط شبكة مياه القلج على خط طرد محطة مياه سرياقوس المرشحة بسعة 145 ألف م3 في اليوم، تمهيدًَا لتشغيل المحطة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقدم المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اعتذارًا للمواطنين عن قطع المياه، مشيرًا إلى أن عمليات قطع المياه لا تحدث إلا في حالات غسيل الشبكات أو الأعطال المفاجئة، وكسر المواسير والخطوط.

ودعا مجاهد، المواطنين إلى عدم الخوف من بعض العكارة التي من المحتمل أن تظهر في المياه عقب الإنتهاء من توصيل الشبكات، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي وعادة ما يحدث في مثل هذه الحالات، وأهاب بمواطني قرية القلج الاتصال بالخط الساخن في حالة حدوث أي أعطال عقب ضخ المياه.