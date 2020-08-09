"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل انتخابات الشيوخ

عقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات الشركة ورؤساء الفرع ومديري العموم، للاطلاع على الاجراءات التي تم اتخاذها حيال انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما ناقش مجاهد، خلال الاجتماع، تطوير وتعديل بعض مآخذ محطات المياه المرشحة، وزيادة التحصيل وتركيب العدادات المسبقة الدفع، والتعامل مع الممتنعين عن السداد وتقسيط المديونية للجادين فى السداد.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بداية الاجتماع، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرفة عمليات بالفروع لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، ومواجهة أي مشكلات أو أعطال تعوق العملية الإنتخابية فيما يخص خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى، وتشكيل عدد من اللجان للمرور على مقرات اللجان لمتابعة إنتظام الخدمة بها.

وطالب مجاهد، بتوعية العاملين بأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى ومدى تأثير مشاركتهم على استكمال المسيرة الديمقراطية التى تحرص عليها القيادة السياسية، كما كلف إدارة التوعية بالشركة بشرح وإستعراض التحديات التى تواجهها الدولة والمنطقة بشكل عام.

وأبرز رئيس شركة مياه القليوبية، مشكلة نقص المياه التي يمكن أن تواجهها الدولة فى الوقت الراهن أو المستقبلي، وأثر ذلك على نصيب الفرد من المياه وضرورة إيجاد حلول جديدة لمواجهة تلك المشكلة وضرورة توعية المواطنين بترشيد استخدامهم لمياه الشرب والحفاظ عليها لمواجهة مشكلة نقص المياه والضرب بيد من حديد على سلبية عدم الاستخدام فى غير موضعها والتصدى لظاهرة الرش بالشوارع بإستخدام الضبطية القضائية مع تصوير وتوثيق الحالات المخالفة، مطالبًا بمراجعة حالة مأخذ محطات المياه المرشحة فى ظل مشكلة انخفاض منسوب بعض الترع وفروع نهر النيل.

وفيما يخص زيادة موارد الشركة للحفاظ على تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين؛ أكد مجاهد على ضرورة تكثيف لجان التحصيل فواتير المياه، وتحصيل المتأخرات وإنذار الممتنعين عن السداد بفصل خدمة المياه فى حالة الإستمرار فى الإمتناع عن السداد، وأضاف بضرورة مراعاة البعد الإنسانى للمواطنين وتنفيذ قرار مجلس إدارة الشركة بتقسيط مديونية العملاء فى حال جدية السداد.

كما كلف الإدارة العامة للأمن بالتنسيق مع رؤساء الفروع ومدير إدارة الخلسة بتكثيف لجان حصر الوصلات الخلسة وتحرير محاضر للمواطنين المتعدين على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى وسداد مستحقات الشركة عن استخدام مياه الشرب وإتلاف شبكة مياه الشرب والصرف الصحى.